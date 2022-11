Météo à Lyon : l'hiver arrive la semaine prochaine

Alors que les Lyonnais ont vécu un week-end entre grisaille et douceur, les températures la semaine prochaine annoncent l'arrivée de l'hiver.

La fraîcheur a mis du temps à pointer le bout de son nez, mais elle semble bien arriver. D'après Météo-France, des conditions météo plus fraîches et hivernales vont apparaître la semaine prochaine.

Rien d'alarmant cependant, aucune neige n'étant prévu. Mais les températures vont chuter et le temps sera plus sec. À partir de mercredi, comptez au minimum 2 degrés le matin et au maximum 9 degrés l'après-midi. Des températures idéales pour profiter des marrons chauds du marché de Noël de Lyon ?