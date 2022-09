Lyon : le prolongement du métro B se poursuit

Les travaux de prolongement de la ligne B du métro lyonnais se poursuivent. Jusqu'à l'automne 2023, ils occasionneront des interruptions de service.

La ligne B sera occasionnellement interrompue pour permettre les travaux de prolongement de la ligne, jusqu'à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. Le service sera donc assuré par des solutions de substitution, c'est-à-dire des bus relais avec une fréquence de dix minutes, ou d'autres lignes du réseau TCL.

De septembre à décembre 2022, ces interruptions auront lieu les lundis, mardis et mercredis en soirée à partir de 21 h 15, ainsi que durant deux journées complètes, les 29 et 30 octobre, puis les 27, 28 et 29 décembre. Le planning des travaux 2023 sera disponible courant septembre.

Depuis juin 2022, le métro B circule avec de nouvelles rames automatisées, sans conducteur, "permettant d’augmenter la capacité de la ligne de 30% et d’offrir une fréquence jusqu’à 2 min en heures de pointe", selon les équipes du réseau TCL.