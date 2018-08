Trafic : vague de retours à Lyon le 17, 18 et 19 août

Le trafic sera dense, voire saturé sur les grands axes de la région. Des conditions difficiles avant tout dans le sens des retours sur l'A7, l'A6 et l'A43.

L'heure du retour de vacances a sonné. Dès ce vendredi, le trafic sur les grands axes de la région se densifie avec en majorité des flux de circulation depuis le sud vers le nord du pays. Pour les chanceux qui entament leurs congés, Bison Fûté classe la journée verte dans le sens des départs, et orange dans le sens des retours. En Auvergne-Rhône-Alpes, la situation est particulièrement complexe sur l'A7 entre Orange et Lyon de 8 heures ce matin et ce jusqu'à minuit. Selon Bison Fûté, la circulation sera saturée sur cet axe entre 11 heures et 16 heures, puis entre 20 heures et 22 heures. La circulation sur l'A43 entre Chambéry et Lyon est également classée rouge de 10 heures à 18 heures avec un trafic saturé entre 12 heures et 14 heures. Sur l'A6, c'est entre Lyon et Beaune que les voitures seront nombreuses entre 13 heures et 17 heures.

Samedi : l'A7 extrêmement fréquentée

Sans trop de surprise ce samedi, c'est avant tout sur l'autoroute A7, sur la portion entre Lyon et Orange, que les automobilistes devront être patients et vigilants. Depuis Lyon en direction d'Orange, le trafic sera dense de 6 heures à 18 heures. Des bouchons sont susceptibles de se former entre 10 heures et midi puis entre 14 heures et 16 heures. Dans le sens inverse, pour rentrer à Lyon, des bouchons sont à prévoir entre midi et 14 heures ainsi qu'un trafic très dense entre 7 heures du matin et 20 heures. Selon Bison Fûté, la journée est classée orange dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours au niveau national.

Dimanche : journée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes

Ce dimanche, les conditions de circulations seront normales dans le sens des départs, mais très difficiles dans le sens des retours. Alors que le reste du pays est classé orange, la région Auvergne-Rhône-Alpes sera rouge. Comme la veille, l'A7 concentrera la fréquentation : le trafic sera dense entre 7 heures et 21 heures et saturé entre 11 heures et 14 heures sur la portion Orange-Lyon.