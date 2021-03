Trafic routier : des perturbations dans les tunnels et sur le cours Charlemagne

Dans le cadre de travaux d'entretien certains tunnels de la Métropole seront interdits à la circulation. Le cours Charlemagne sera uniquement accessible pour les piétons. Ce qu'il faut savoir pour la semaine prochaine.

Pour le tunnel Brotteaux-Servient : la circulation sera interdite le 23 et 27 mars de 00 h 30 à 5 heures. Pour la même journée du 23 et jusqu'au 25 mars, les véhicules ne pourront plus circuler de 20 heures à 6 heures le lendemain. Le tout, pour des travaux d'entretien.

Pour le tunnel de La Croix-Rousse : la circulation sera interdite dans les deux sens du 22 au 25 mars de 20 heures à 6 heures le lendemain pour des travaux d'entretien.

Pour le tunnel Vivier Merle : la circulation sera interdite le 22 et 23 mars de 20 heures à 6 heures de lendemain pour des travaux d'entretien.

Pour le tunnel des Tchécoslovaques : la circulation sera interdite le 22 mars de 20 heures à 6 heures le lendemain, toujours pour des travaux d'entretien.

En ce qui concerne le cours Charlemagne : il sera interdit à tous les véhicules et réservé aux piétons entre la rue Montrochet et le quai Antoine Riboud à partir du 23 mars prochain. Pour s'y rendre, ce sera possible uniquement avec les transports comme le T2.