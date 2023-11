La Métropole de Lyon veut définitivement piétonniser le cours Charlemagne 

La piétonnisation du cours Charlemagne à Confluence semble avoir convaincue. La Métropole de Lyon présentera son projet de pérennisation aux habitants début 2024.

La piétonnisation s’accélère dans la métropole lyonnaise. Alors que le cours Charlemagne (2e arr.) avait été rendu piéton entre la rue Montrochet et le quai Antoine Riboud pour la mise en service du tramway T2 en 2021, la Métropole de Lyon souhaite rendre l’expérience définitive. Le projet sera présenté aux habitants début 2024, sans plus de précision.

Un expérience en collaboration avec les riverains

Pour "associer pleinement les riverains à la réflexion et faire que le projet réponde à des usages concrets du quotidien", la Métropole de Lyon avait confié l’expérimentation à la Société Publique Locale (SPL) Lyon Confluence dès 2021. Après plusieurs consultations et réunions publiques, divers aménagements avaient été réalisés, voies cyclables, espaces piétons agrandis ou encore végétalisation.

L’expérience semble avoir convaincue. Selon la Métropole de Lyon, "85 % des personnes interrogées lors de l’enquête par questionnaires" se sont prononcées en faveur de la piétonnisation du cours Charlemagne. "Seulement 11 % ont déclaré vouloir une réouverture à la circulation", affirme toujours la Métropole de Lyon.

Une baisse significative du trafic routier

Cette piétonnisation aurait également drastiquement diminué le trafic routier. Toujours selon la Métropole de Lyon, "jusqu’à - 80 % de trafic voiture sur certaines portions à proximité de la section piétionnisée" aurait été enregistré. Tandis que l’utilisation du tramway aurait bondi sur le secteur de Confluence. Entre "+ 24 % et + 36 % selon les stations, entre 2019 et 2022", affirme la collectivité.

"Avec ce bilan très positif, la Métropole et la Ville de Lyon confirment leur engagement, pris devant les habitants, de leur présenter un projet d’aménagement construit à partir des besoins et désirs exprimés durant la démarche globale de concertation. Les aménagements définitifs du cours Charlemagne, entre la rue Montrochet et le quai Antoine Riboud, seront présentés début 2024 ", concluent Laurence Boffet, Vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à la concertation et aux initiatives citoyennes, et Valentin Lungenstrass, Adjoint au Maire de Lyon en charge des Mobilités, de la Logistique urbaine et des Espaces publics.