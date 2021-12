Tout ce qu'il faut savoir sur l'indemnité inflation de 100 euros, dont les versements commencent ce 13 décembre

Les versements de l'"indemnité inflation" de 100 euros, promise par le Premier ministre Jean Castex le 21 octobre, débutent ce lundi 13 décembre. Tous les Français qui gagnent moins de 2 000 euros net imposable y ont le droit.

Qui a le droit à cette prime ?

C'est une mesure qui a soulevé la grogne d'une partie de la classe politique. Si les avis divergent autour de ce chèque signé par l'Etat, l'"indemnité inflation" de 100 euros annoncée par le Premier ministre Jean Castex le 21 octobre dernier pour aider les Français à faire face à la flambée des prix à la pompe, intéresse beaucoup de monde. Ce chèque de 100 euros sera versé à chaque citoyen qui gagne moins de 2 000 euros net avant le prélèvement à la source, soit 38 millions de personnes selon le gouvernement.

Attention, pour les salariés c'est le salaire perçu au mois d'octobre 2021 qui fera référence. Un éventuel 13e mois n'entre donc pas en compte dans le calcul du revenu des salariés. Pour les indépendants, le calcul se fait en revanche sur les revenus de l'ensemble de l'année 2020 (aides de l'Etat comprises). L’Urssaf leur versera 100 euros en décembre à condition qu’ils n’aient pas gagné l’an passé en moyenne plus de 2000 euros par mois.

L'indemnité sera également individualisée : si un couple gagne moins de 2 000 euros net imposable par personne, la prime sera versée aux deux personnes. Les retraités, les bénéficiaires du RSA, les chômeurs, les étudiants et les demandeurs d'emploi sont également éligibles à la prime. Pour les retraités, cependant, il n'a pas encore été indiqué si les retraites complémentaires entraient dans le mode de calcul. Pour les étudiants, seuls les boursiers et ceux qui sont autonomes fiscalement de leurs parents compteront parmi les bénéficiaires.

Un versement automatique mais étalé sur trois mois

Les personnes éligibles à l'"indemnité inflation" n'auront aucune démarche à faire pour toucher le chèque de 100 euros. Les salariés verront leur prime versée par leur entreprise, les indépendants par l'Urssaf, les agricultures par la Mutualité sociale agricole, les étudiants par le Crous, les retraités par les caisses de retraite, les chômeurs par Pole emploi. Si les premiers versements partent ce 13 décembre, les paiements seront étalés. Les travailleurs salariés et indépendants recevront leur chèque en décembre, comme les étudiants. Les fonctionnaires et les bénéficiaires de prestations sociales recevront leur chèque en janvier et les retraités en février.