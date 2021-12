Villeurbanne : un marathon de jeux-vidéos en streaming récolte 155 000 euros pour 30 millions d'amis

L'association d'aide aux animaux 30 millions d'amis a reçu le coup de pouce de joueurs de jeux-vidéos. Du 11 au 12 décembre, ils ont réunit plus de 155 000 euros lors d'émissions caritatives en direct sur internet.

Pendant 36 heures, 19 joueurs et joueuses se sont relayés sur Twitch pour un marathon de jeux-vidéos. L'évènement, organisé le 11 et 12 décembre à Villeurbanne dans les locaux de ZQSD production, avait pour but de réunir des dons pour l'association 30 millions d'amis.

Plusieurs "streamers", diffuseurs de contenus de divertissement sur la plateforme Twitch, comme Trinity, AvaMind, LittleBigWhale, Baghera, AlphaCast ou encore JeanMassiet, se sont retrouvés pour ce marathon intitulé "Game 4 Animals". Au total, grâce aux dons de leurs followers, ils ont récolté 155 462 €, reversés intégralement à l'association d'aide aux animaux.