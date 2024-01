Tourné dans la région, "Anatomie d'une chute" obtient deux Golden Globes

Tourné sur le territoire et financé par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, Anatomie d'une chute a obtenu cette nuit deux Golden Globes.

Le long-métrage de Justine Triet, dont le discours lors de la remise de la Palme d'Or avait défrayé la chronique et agacé le gouvernement, continue de briller à l'étranger. Son script, co-écrit avec Arthur Harari (également acteur dans Le Procès Goldman) a obtenu le prix du meilleur scénario, devançant le Oppenheimer de Christopher Nolan et le Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.

300 000 entrées aux Etats-Unis

Anatomie d'une chute s'est également vu décerner le prix du meilleur film étranger, alors que plus de 300 000 américains se sont rendus en salle outre-Atlantique pour découvrir l'œuvre tournée en Savoie et en Isère devenue un phénomène sur les réseau sociaux.

Le film avait permis à Auvergne-Rhône-Alpes cinéma d'obtenir sa première Palme d'Or pour un film financé par ce fonds régional à hauteur de 270 000 €. Le modèle s'inspire notamment du modèle américain, dans lequel les Etats financent les longs-métrages pour qu'ils viennent tourner dans leur territoire.

Le tournage avait ainsi rapporté 700 000 € en dépenses directes sur le territoire. Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, en tant que coproducteur, va pouvoir récupérer une partie des recettes générées par le film qui continue sa carrière internationale en Espagne notamment avec déjà 200 000 spectateurs.

Le long-métrage de Justine Triet a toutefois été boudé par la France pour le soumettre dans la sélection du meilleur film étranger des Oscars. La Passion de Dodin Bouffant lui ayant été préféré pour d'obscures raisons. Anatomie d'une chute peut néanmoins être sélectionné dans la catégorie meilleur scénario, voire meilleur réalisateur.