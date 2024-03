De la grisaille et des averses lundi 11 mars à Lyon

C’est un temps maussade qui attend les Lyonnais lundi 11 mars entre Rhône et Saône, où des averses orageuses sont attendues dans l’après-midi.

Au lendemain d’un dimanche au temps changeant, mais qui a tout de même eu son lot d’éclaircies, le temps devrait être plus que maussade lundi 11 mars à Lyon. Selon les prévisions de Météo France et Météo Lyon, de nombreux nuages sont attendus toute la journée au-dessus de la ville, qui restera jusqu’au soir sous le coup d’un risque d’averses, pouvant devenir orageuses. Celles-ci pourraient survenir entre midi et 17 heures.

Du côté des températures, comptez au minimum 7°c en début de matinée, puis 9°c sur les coups de midi. Dans l’après-midi le thermomètre ne devrait guère monter, la maximale du jour étant estimée à 10°c, soit 4°c de moins que les normales de saison. Ce soir, le mercure ne devrait pas descendre en-dessous de 7°c.