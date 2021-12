Théâtre à Lyon : Johanny Bert ou le genre idéal

Artiste engagé, associé au théâtre de la Croix-Rousse, Johanny Bert travaille sur les questions de genre, dont il fait la matière de ses spectacles. Il présente deux spectacles à Lyon : Hen aux Célestins et Le Processus au théâtre de la Croix-Rousse.

Au début de l’année 2022, Johanny Bert présentera au théâtre de la Croix-Rousse Le Processus. Un spectacle qui décrit les affres d’une jeune fille de 15 ans enceinte. Doit-elle ou non avorter ? Qui écouter dans la situation qui est la sienne ? Une création parfaitement en phase avec la programmation du lieu, très contemporaine, dont la nouvelle directrice, Courtney Geraghty, a nommé Johanny Bert “artiste associé”.

"Entre cabaret berlinois des années 30 et scène performative queer"

Auparavant, il présentera, au théâtre des Célestins, une autre création, Hen. Hen (prononcez “heune”), comme l’explique le dramaturge, “c’est un pronom suédois, non genré, qui a été mis dans leur dictionnaire en 2015. Il désigne à la fois ‘il’ et ‘elle’. Il est utilisé dans les manuels scolaires pour éviter les discriminations”.

À partir de ce seul pronom, Johanny Bert a imaginé une créature hybride, une marionnette constituée de bois, de mousse et de latex. Elle est manipulée par Johanny Bert lui-même et Gilles Richard. Dotée d’attributs sexuels impressionnants (une poitrine digne de Lolo Ferrari avec un pénis semblable à celui de Rocco Siffredi), elle nous fait entrer dans son univers, entre cabaret berlinois des années 30 et scène performative queer actuelle. Où l’on retrouvera des textes de Marie Nimier, Alexis Morel, Pierre Notte, Gwendoline Soublin agrémentés de différentes chansons, dont une reprise de Brigitte Fontaine.

Hen a déjà son Instagram, mais le mieux reste de la (ou le ?) découvrir sur scène. Attention le spectacle, au grand regret de son concepteur, n’est accessible qu’à partir de 14 ans.

Hen – Du 9 au 26 décembre 2021 aux Célestins

Le Processus – Du 13 au 15 janvier 2022, au théâtre de la Croix-Rousse