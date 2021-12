À Lyon, l'Institut Lumière projette des films Netflix en exclusivité au cinéma du 7 au 14 décembre

À partir de mardi 7 décembre, les salles de l'Institut Lumière vont accueillir une sélection de films Netflix inédits en salles de cinéma en France.



Neuf films Netflix, dont trois en avant-première, vont être projetés sur grand écran à Lyon. Une première en France. Le "Netflix film club" est organisé par l'Institut Lumière et débute mardi 7 décembre, jusqu'au mardi 14 décembre.

Le public lyonnais verra donc la projection trois films Netflix en avant-première : La Main de Dieu, chronique de l'enfance du cinéaste italien Paolo Sorrentino, et The Lost Daughter, première réalisation de l'actrice britannique Maggie Gyllenhaal, projetés en première mondiale lors de la prestigieuse Mostra de Venise, ainsi que Don't Look Up : Déni Cosmique, une comédie avec Leonardo Di Caprio et Jennifer Lawrence

Mardi 7 décembre à 20h30, le film de Rebecca Hall, Clair-Obscur est diffusé à l'Institut Lumière (8e). Ce film raconte l'histoire de deux femmes noires, en 1929 à New-York, qui sont assez claires de peau pour se faire passer pour blanches. Elles choisissent chacune de vivre de part et d’autre de la « frontière » raciale…

Retrouvez la suite du programme ici.

Netflix au cinéma soulève quelques inquiétudes

Cette incursion de Netflix qui n’a pas manqué d’inquiéter les organisations représentatives de la profession, qui craignaient que les projets de Netflix n’entrent en concurrence avec les sorties classiques en salles, dans un contexte économique difficile, rapportait l'AFP lors de l'annonce par Netflix.

Toutefois, ces dernières ont rapidement été rassurées, puisque la plateforme américaine a décidé de cantonner ses projections à deux institutions de la cinéphilie : la Cinémathèque française et l'Institut Lumière à Lyon. Deux établissements culturels avec lesquels le géant américain travaillait déjà.