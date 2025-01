La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé, dans un communiqué, avoir alerté la justice après avoir découvert une fraude sur ses marchés de rénovation des lycées.

C'est une fraude dans laquelle un ex agent de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait être impliqué. La collectivité a annoncé, dans un communiqué de presse, avoir alerté la justice après la découverte d'une fraude dans le cadre de sa politique de rénovation énergétique de ses lycées.

C'est dans ce cadre que la Région a confié, entre 2022 et 2024, plusieurs marchés à une entreprise basée en Île de France et spécialisée dans la rénovation énergétique des bâtiments. "Il a été constaté lors d’un contrôle interne de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, que l’entreprise aurait tenté de corrompre plusieurs agents publics en leur proposant des avantages personnels" explique la Région dans son communiqué.

Une enquête administrative lancée

Avant de poursuivre : "Ces démarches auraient visé à faire accepter des marchandises en surnombre par rapport aux besoins réels des établissements scolaires ou à attester faussement de leur mise en service. Ces agissements s’inscriraient dans des schémas frauduleux liés aux Certificats d’Économie d’Énergie. En parallèle, des devis falsifiés auraient également été relevés. Ces faits pourraient mettre en lumière l’implication d’un ex agent de la collectivité."

A la découverte de ces faits, la Région a lancé, le 21 janvier 2025, une enquête administrative, "visant à identifier les éventuelles responsabilités internes". "Les mesures conservatoires nécessaires ont été prises sur le champ" complète la collectivité.

La Région Aura annonce également qu'elle va déposer plainte et que ces faits ont été signalés au procureur de la République de Lyon. Avant de conclure : "La Région Auvergne-Rhône-Alpes réaffirme son engagement en faveur de la transparence, de la probité et du respect des règles de la commande publique. Elle ne tolérera aucune dérive et prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes et garantir l’intégrité de son action publique."