TCL : une ligne entièrement avec des bus électriques dès 2020 à Lyon

Le Sytral dévoile aujourd’hui son plan d'investissements en matière de bus "propres" sur le réseau TCL. Dès 2020, une ligne sera entièrement desservie par des bus électriques.

Les bus 100 % électriques et à hydrogène vont faire leur apparition sur le réseau TCL ces prochaines années. Ainsi, dès 2020, la ligne C16 entre Charpennes et route de Vienne sera entièrement desservie par des bus électriques rechargeables en dépôt. D'ici 2025, 250 bus propres seront achetés par le Sytral. En 2022, les lignes thermiques, C6 19, 25 et 38 seront remplacés par des trolleybus nouvelle génération. En 2024, ce sera au tour des lignes C5 et C25 de recevoir le même traitement. Enfin, deux bus à hydrogène seront testés sur la ligne Z16 entre Jean Macé et Saint-Fons. La CNR s'occupera de la distribution de l'hydrogène pour la recharge. Le Sytral estime qu'en 2025, plus de 80 % des déplacements se feront avec des véhicules propres. Reste désormais la question de l'origine de l’électricité pour que ces véhicules soient réellement qualifiés de "propres", qualificatif souvent sujet à débat lorsque l’énergie est nucléaire.