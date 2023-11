TCL : Sytral promet trois minutes de trajet en moins entre Vénissieux et Corbas

La de bus TCL ligne 54 reliant Vénissieux et Corbas bénéficie d'un corridor bus aménagé qui doit permettre de réduire le temps de trajet de trois minutes.

Après avoir inauguré un corridor bus dédié aux lignes 40 et 70 dans le Val de Saône cet été, Sytral Mobilités annonce la création de nouveaux aménagements similaires pour la ligne 54 reliant Vénissieux à Corbas et accueillant près de 3 000 voyageurs par jour.

Le boulevard Docteur Coblod réaménagé

Huit kilomètres de parcours ont ainsi été aménagés avec neuf priorités aux feux et des priorités aux croisements, ainsi qu'une extension de la ligne, les usagers devraient "gagner trois minutes sur le temps de trajet actuel entre la Gare de Vénissieux et Corbas-Les Taillis", assure Bruno Bernard, président EELV de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.

Et d'ajouter : "Les voyageurs pourront relier le centre de Corbas à la place Bellecour en moins de 30 min grâce à la correspondance offerte par les métros A et D." Le réaménagement réalisé notamment sur le boulevard du Docteur Coblod à Vénissieux doit permettre "la diminution des nuisances sonores, le ralentissement de la vitesse ainsi que la sécurisation des cheminements piétons", explique Michèle Picard, maire de Vénissieux.

La ligne a été prolongée à travers cinq nouveaux arrêts jusqu'à la zone d'activité Chapotin pour "accompagner [son] développement économique". L'opération a été financée à hauteur de près de deux millions d'euros par l'Etat.

