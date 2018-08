Sur un vélo solaire, un belge rallie la Chine depuis Lyon en 45 jours

L'architecte belge de 43 ans, Raf Van Hulle, vient de remporter la course Sun Trip en étant le premier à être arrivé à Canton, en Chine, après avoir parcouru 12 000 kilomètres depuis Lyon sur son vélo solaire.

Ils étaient 39 au départ de Lyon le 15 juin dernier pour une course pas tout à fait comme les autres. La Sun Trip est une course suivant les antiques Routes de la Soie pour promouvoir les énergies renouvelables. Le défi ? Rallier la Chine depuis Lyon en moins de 100 jours sur un vélo solaire. Une réussite pour le vainqueur de 43 ans, qui a parcouru 12 000 kilomètres en 45 jours en passant par l'Allemagne, l'Ukraine, la Russie, puis le Kazakhstan, soit légèrement plus au Nord que les originelles routes de la Soie. Mais le plus dur, selon l'aventurier, était bien la traversée des steppes et du redoutable désert de Gobi. Raf Van Hulle, architecte de profession, a fabriqué lui-même son vélo, qu'il a équipé de deux grands panneaux solaires : un sur l'avant et l'autre sur la remorque, afin de bénéficier d'une assistance électrique. Avec une moyenne de 270 km par jour, le Belge a pris les devants de la course. Un événement pour mettre en lumière les énergies renouvelables qui pourrait être réédité tous les deux ans selon les organisateurs.