Des ateliers créatifs sont organisés par les habitants de Villeurbanne, fin octobre, dans le cadre des budgets participatifs de 2022 et 2023.

Du lundi 28 au mercredi 30 octobre prochains, la Ville de Villeurbanne organise des ateliers de créations de refuges pour la biodiversité. Ces moments de création sont portés par les habitants, dans le cadre des budgets participatifs de 2022 et 2023. En partenariat avec les associations "France nature environnement" et "Arthoropologia", les ateliers se tiendront dans plusieurs parcs et jardins de la ville.

Toutes les animations sont gratuites, accessibles à partir de 6 ans et ne nécessitent pas d'inscription préalable. Le tout débutera lundi 28 octobre, de 14 à 16 heures, au parc de la Commune-de-Paris pour la création d'une haie sèche.

Le lendemain, des plantations d'arbustes et la création d'une butte de terre pour la nidification des abeilles solitaires sont au programme. Pour conclure, l'association "Arthropologia" proposera la fabrication d'une haie sèche et d'un muret en pierres sèches, au parc des droits de l'Homme, à partir de 10 heures.