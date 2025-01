Stationnement gratuit pour les soldes à Oullins : une "fausse bonne idée" pour la gauche

À Oullins-Pierre-Bénite, la gauche considère que rendre le stationnement gratuit pour les soldes est une "fausse bonne idée".

Depuis le samedi 11 janvier et jusqu'au samedi 25 janvier inclus, le maire LR d'Oullins-Pierre-Bénite, Jérôme Moroge a rendu le stationnement gratuit sur toute la Grande Rue d'Oullins et dans six parkings du centre-ville pour soutenir les commerçants.

La municipalité indique faire ce choix "parce que les commerçants ont souffert de la mise en sens unique de la Grande rue, parce que la Ville soutient le commerce de proximité, essentiel pour notre cadre de vie, parce que le retour du double sens de circulation sur la Grande rue, dans les prochains jours, est très attendu".

"Cela va permettre à de nombreuses personnes de stationner toute la journée (...) pour prendre le métro et faire les soldes à la Part Dieu"

Dans un communiqué diffusé mercredi 15 janvier, les groupes de gauche de la Ville, écologistes, socialistes et communistes, déplorent "l'exemple type de la fausse bonne idée". Ils indiquent que "soutenir le commerce local est une nécessité économique, écologique et sociale". Néanmoins, les élus dont le vice-président de la Métropole de Lyon en charge des déplacements Jean-Charles Kohlhaas considèrent qu'il aurait pu être possible d'étendre la gratuité à deux heures "pour favoriser les achats dans nos commerces".

"Au lieu de cela, M. Moroge a instauré la gratuité totale pendant deux semaines. Cela va permettre à de nombreuses personnes de stationner toute la journée ou une grande partie de celle-ci, pour prendre le métro et faire les soldes à la Part Dieu, ou aller travailler", déplore la gauche. Et de conclure : "Ces places bloquées par des voitures dites « ventouses », ne pourront donc pas servir les clients du

commerce local, pour lequel la rotation est essentielle : une voiture qui bloque une place pendant 8 heures, ce sont huit voitures qui ne peuvent pas stationner une heure."