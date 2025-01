La Métropole de Lyon. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Au cours d'une dernière session, le mois de janvier permettra de clôturer la Convention métropolitaine pour le climat initiée en septembre 2024 par la Métropole de Lyon.

Débutée en septembre 2024, la convention métropolitaine pour le climat vise à répondre aux grandes questions liées au réchauffement climatique et à notre adaptation face à celui-ci. Le mois de janvier 2025 permettra de marquer l'aboutissement de ce projet citoyen inédit, au cours d'une dernière session prévue le 17 et 18 janvier prochain. Deux jours décisifs, afin de formaliser les réflexions collectives, sous forme d'un avis citoyen argumenté, en identifiant les idées principales et débats ayant traversé la Convention. La remise officielle de l'avis citoyen au président de la Métropole se fera le 18 janvier en fin d'après midi.

En tout, ce sont cinq visites de terrain qui auront été effectuées, 24 acteurs du territoire, quinze représentants de collectivités et institutions et onze experts qui auront été auditionnés par les membres. Reste à attendre février, pour découvrir les recommandations sélectionnées et présentées par la Métropole de Lyon.

