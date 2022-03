Spectacle musical : "Sans Famille" au théâtre de la Renaissance

Une formidable adaptation au théâtre de la Renaissance, mêlant musique et images vidéo au récit, du roman éponyme, inoxydable de Hector Malot.

Rémi est un jeune paysan qui vit à la fin du XIXe siècle dans la Creuse. À L'âge de huit ans, il apprend qu'il est un enfant trouvé. Cette révélation fait basculer sa vie.

Vendu à un homme de passage, musicien ambulant et montreur d’animaux, il est arraché à sa mère adoptive et doit quitter la ferme de son enfance pour devenir l’élève et l’assistant du signor Vitalis.

Entre théâtre et cinéma, musique instrumentale et dessin, une version fidèle à l’œuvre originale qui nous entraîne au cœur de l’histoire, à travers l’épaisseur poétique de l’itinéraire et des lieux.

À partir de 7 ans

Sans Famille. Les 4 et 5 mars au théâtre de la Renaissance, Oullins