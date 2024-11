Circulation difficile sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi

La circulation sera difficile vendredi 8 novembre sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Bison futé hisse le drapeau orange vendredi 8 novembre dans l'ensemble de la France pour ce week-end prolongé du 11 novembre, dans le sens des départs comme dans le sens des retours.

Dans le sens des départs, "les encombrements les plus significatifs devraient s’étendre du milieu de l’après-midi jusqu’en début de soirée. Ils devraient concerner les axes en direction des frontières Nord-Est (A31 et A35), de la façade atlantique (N165, A87, et A63), et du Sud (A7, A50 et A64)", indique Bison futé.

"Dans le sens des retours, des congestions pourront être observées sur les axes en provenance des frontières du Nord-Est (A1, A2, A16 et A35), mais aussi de la façade méditerranéenne (A7, A8 et A50)", ajoute l'organisme de prévisions.

La circulation sera habituelle dans le sens des départs comme des retours pour tout le reste du week-end.