John Textor, président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le Portugais Paulo Fonseca sera le prochain entraîneur de Lyon en remplacement de Pierre Sage démis de ses fonctions lundi, a annoncé le président de l'Olympique lyonnais John Textor lors d'un entretien mardi avec l'AFP.

"Sauf imprévu, oui Paulo sera notre prochain entraîneur. Il lui reste quelques petites choses à régler avec son club précédent, mais ça avance vite et nous espérons le voir cette semaine" à Lyon, a déclaré l'homme d'affaires américain. Le technicien portugais, 51 ans, a été limogé le 30 décembre de l'AC Milan où il avait signé en début de saison après avoir dirigé Lille (2022-2024).

Il ne sera peut-être pas encore sur le banc à l'occasion de la réception du club de Ludogorets en Ligue Europa jeudi "mais il sera au moins dans le stade et il aura rencontré l'équipe d'ici là", selon le président de l'OL. Concernant la mise à l'écart de Pierre Sage, John Textor a rappelé, qu'il y a un an, il avait "dû apaiser les esprits dans un vestiaire déjà installé et gérer l'alchimie complexe de l’intégration de nouveaux joueurs".

"Et, c’est clair aujourd’hui, avec le recul, qu’il était l’homme parfait pour ce boulot, et que l’on a vu sa magie opérer", a reconnu le dirigeant lyonnais. "Mais il a beau avoir été l’homme parfait pour ce chapitre de l’histoire du club, il est devenu entraîneur récemment et l'OL est un grand club européen… Cette année nous avons relativement mal joué par rapport à notre potentiel", a-t-il estimé.

"Maintenant, il nous faut plus que de la magie. Nous avons besoin de préparation, de constance et de plus d'expérience", a souligné John Textor, en estimant que Paulo Fonseca a cette expérience.