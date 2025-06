Tournois e-sport, ateliers, showcase : le festival Festi’Jeunes revient à Vénissieux pour une journée dédiée aux jeunes de 11 ans et plus.

Le samedi 14 juin, la salle Joliot-Curie de Vénissieux accueillera une nouvelle édition de Festi’Jeunes, un événement gratuit destiné aux jeunes de 11 ans et plus. Organisé en partenariat avec plusieurs structures locales, ce festival se veut à la fois ludique, culturel et éducatif. De 14h à 23h, les participants pourront s’initier à différentes activités : tournois de jeux vidéo (e-sport), parcours Ninja Warrior, ateliers de réalité virtuelle, impression 3D ou encore rencontres autour de projets associatifs.

En soirée, la programmation musicale prendra le relais avec plusieurs concerts de jeunes artistes locaux, suivis d’un showcase de C_le_zee, repérée dans l’émission Nouvelle École (Netflix). L’événement s’inscrit dans une volonté affirmée de proposer des temps forts culturels accessibles à la jeunesse vénissiane, tout en valorisant les initiatives portées par les jeunes eux-mêmes.

