Que faire à Lyon ce week-end du 7 et 8 juin ?

Musique, festival, découverte… Lyon Capitale a sélectionné pour vous 5 sorties à ne pas louper pour ce week-end de Pentecôte ces 7 et 8 juin.

24h non-stop de théâtre d'improvisation à l'Improvidence

© L'Improvidence

L'Improvidence vous convie à un événement théâtral unique : Les “24h de l'Impro”. Ce marathon d'improvisation débutera le samedi à 12h et se poursuivra sans interruption jusqu'au dimanche même heure, offrant 24 heures de performances ininterrompues. Douze comédiens se relayeront sur scène pour proposer une variété de formats, allant de l'improvisation solo à des spectacles thématiques tels que "La Grande Roue des 24h", "Karaoké", "Speed Dating", ou encore "80 !", qui promet 80 improvisations en 120 minutes.

Samedi 7 juin à 12h jusqu’à Dimanche 8 juin à 12h ; 6 rue Chaponnay, 69003 Lyon. Tarifs : entre 20 et 35 euros (en fonction de l’heure d’entrée).

Le Rock’n’Eat passe en mode cabaret sauvage avec “Flamingo Fever“

© Rock n'Eat

Le Rock n'Eat à Lyon se transforme en un véritable cabaret au bord de l’eau ce week-end, avec le Wild'n Cabaret : Flamingo Fever. L'événement, organisé par Umbra Event et le Lyon Hooping Club, promet une ambiance à la fois décalée et festive. Entre rock, drag shows, performances de hooping et danse, cette soirée s’apprête à être une expérience singulière dans l'un des lieux les plus animés de Lyon.

Samedi 7 juin à 19h ; 32 quai Arloing, 69009 Lyon. Tarif : prix libre (10 euros conseillés).

Découvrez le jazz en plein air avec le festival “Jazz à Cours et à Jardins” :

© Jazz à cours et à jardins

Le Festival Jazz à Cours et à Jardins revient à Lyon pour sa 14e édition, offrant des concerts gratuits dans des lieux insolites et verdoyants de Lyon ce printemps. Le festival s'engage à présenter des concerts dans des lieux pour la plupart fermés au public, favorisant une rencontre entre musique et patrimoine. Cette année encore, le festival maintient une programmation de qualité, mettant en lumière des artistes talentueux dans des cadres intimistes. Ce week-end, la programmation est prévue dans ces 2 lieux :

Samedi 7 juin – Cercle bouliste du Point du Jour ; 5 rue des Aqueducs, 69005 Lyon. Dimanche 8 juin – Parc de l’Archevêché ; 7 place Saint-Irénée, 69005 Lyon. Gratuit

Ouvrez les grilles des plus beaux espaces verts avec “Rendez-vous aux jardins“

Le festival national “Rendez-vous aux jardins” revient pour sa 22e édition, offrant une occasion unique de découvrir la richesse des parcs et jardins à travers la France. À Lyon et dans le département du Rhône, plus de 50 jardins ouvrent leurs portes, proposant plus de 200 animations gratuites : visites guidées, ateliers, concerts et rencontres avec des professionnels du jardinage.

Le thème de cette année, “Jardins de pierres, pierres de jardins”, met en lumière la pierre sous toutes ses formes. Pour découvrir l'ensemble des jardins participants et planifier vos visites, consultez la carte interactive disponible sur le site officiel.

Du 6 au 8 juin 2025. Tarifs : gratuit pour une grande majorité des lieux.

HEAT sort les platines et les boules avec la “Matinale Disco Pétanque”

© Antoine Merlet

Le foodcourt HEAT à Lyon Confluence accueille une nouvelle édition de sa Matinale Disco Pétanque, un événement convivial et gratuit, pensé pour tous les publics. De 11h à 19h, les visiteurs pourront participer à un tournoi de pétanque en musique, avec des DJ sets tout au long de la journée.

Sur place, plusieurs animations seront proposées : jeux en libre accès (mölkky, baby-foot, flipper, ping-pong), stands de nourriture, bar à vins et cocktails. L’occasion parfaite de profiter d’un dimanche festif en plein air, dans l’un des lieux les plus vivants du quartier.

Dimanche 8 juin de 11h à 19h ; 70 quai Perrache, 69002 Lyon. Gratuit