Shopping à Lyon : les objets connectés, amusants et utiles

Avec l’arrivée de l’automne, on passe un peu plus de temps à la maison. Voici une sélection d’objets connectés qui vont rendre votre quotidien plus amusant en intérieur, à l’heure où tombent les feuilles dans le jardin.

Un cadenas à empreinte digitale

C’est la fin du cauchemar pour tous ceux qui perdent les clefs de leur cadenas ou oublient leur code. Le cadenas Nomaday biométrique permet de déverrouiller la serrure en archivant son empreinte digitale. Il est possible d’enregistrer jusqu’à 10 empreintes sur un cadenas. “C’est très simple à paramétrer et toute une famille peut l’utiliser. C’est vraiment le type de cadenas pratique pour un casier en salle de sport. Les gens à qui je le vends sont d’abord séduits par la technologie biométrique”, sourit Benoit Guyot, le patron de la boutique du même nom dans le 2e arrondissement de Lyon. Le cadenas Nomaday est actuellement disponible dans son magasin.

Cadenas Nomaday – 49,90 €.

Benoit-Guyot – 15, rue Émile-Zola, Lyon 2e

Le porte-clé qu’on ne perd plus

Vous en avez marre de passer votre temps à fouiller vos poches, votre sac, votre maison, pour retrouver vos clés ? Une solution existe. Le porte-clé connecté RecKEY de Roadeyes vous permet de géolocaliser vos clés grâce à l’application disponible sur App Store ou Play Store. Ce petit gadget très léger (seulement 10 grammes sur la balance) vous permet aussi d’enregistrer l’emplacement de votre voiture. Pratique pour la retrouver sur le parking d’un immense centre commercial ou d’un festival. Enfin, le RecKEY possède une autre fonction pour vous éviter de perdre votre smartphone. Dès que vous vous éloignez de plus de 30 mètres de votre mobile, il vous le signale.

Porte-clé RecKEY – 29,90 €.

Hubside.store – 44, place de la République, Lyon 2e

Un Laguiole à scanner

L’entreprise Fontenille Pataud, spécialisée dans la coutellerie, commercialise un Laguiole connecté. En scannant votre couteau avec votre smartphone, vous pouvez obtenir toute une liste d’informations sur la fabrication de l’objet ou son utilisation grâce à la technologie NFC (la même que le code QR). “Nous avons eu l’idée de concevoir ce produit grâce à notre proximité avec l’entreprise Yesitis dont le siège est situé à Clermont-Ferrand. Ce sont eux qui ont développé la technologie NFC sur nos couteaux”, raconte Yann Delarboulas, le P.-D.G. de Fontenille Pataud.

Laguiole connecté.

Fontenille Pataud – 73, avenue Joseph-Claussat, Thiers – 04 73 80 18 34

Avec l’OM5, tournez des vidéos comme un pro

Le fabricant chinois DJI a lancé une nouvelle version de son stabilisateur pour smartphone. La nacelle OM5 permet de greffer n’importe quel terminal mobile. L’utilisateur peut ensuite manier son smartphone à distance pour réaliser des vidéos de qualité grâce à l’application DJI Mimo. Point fort de cette nouvelle version de l’accessoire, “il y a une perche en plus, ce qui permet d’agrandir la distance entre vous et le téléphone”, nous dit un vendeur de la boutique lyonnaise. L’OM5 pèse aussi 100 grammes de moins que la version précédente. “Le public visé est à la fois les professionnels, comme les Youtubeurs qui se filment dans leurs vidéos, mais aussi les amateurs de sports de glisse ou simplement les gens qui veulent faire un beau film pendant leurs vacances.”

OM5 – À partir de 159 €.

DJI store – 4, rue du Président-Carnot, Lyon 2e

Un moniteur connecté pour vos plantes

À l’automne, le jardin se couvre de feuilles mortes et il est l’heure de tailler les branches, plutôt que d’arroser les parterres de fleurs. Mais dans la maison, les plantes vertes ont toujours besoin d’eau. Il faut donc étancher leur soif, sous peine de les voir faner. Avec le moniteur de plantes Xiaomi, cette mission s’avère très facile. Cette sonde connectée à planter dans le pot vous indique la quantité de lumière dont vos plantes ont besoin. Elle vous renseigne également sur le taux d’humidité de la terre. Si vous êtes absent, vous recevrez des notifications et des conseils via l’application pour être tenu au courant de l’état de forme de vos plantes.

Moniteur connecté Xiaomi – 19,90 €.

Disponible sur Cellys.fr

Une table basse réglable avec votre smartphone

On s’aventure dans le luxe des objets connectés avec une innovation surprenante : une table basse éclairée en feuilles de pierre. Ce meuble high-tech est pilotable depuis votre smartphone. Vous pouvez ainsi changer l’éclairage de la table qui peut prendre une teinte verte, rose ou ocre selon votre goût. C’est l’entreprise Archiélec, basée dans le Rhône à Ambérieux d’Azergues et spécialisée dans les objets de décoration haut de gamme, qui propose ce produit dans son catalogue. Cet objet unique a également l’atout d’être fabriqué en France.

Table basse rétro éclairée en feuilles de pierre – 1 090 €.

Archiélec – 38, rue du Clos-de-la-Cure, Ambérieux d’Azergues – www.archielec.fr

Le robot laveur

Les robots sont à la mode. Alors qu’il y a quelques années, les robots étaient encore jugés moins efficaces que les humains pour tondre la pelouse ou laver le sol de votre salon, les choses ont bien changé. Ainsi, l’iRobot Braava Jet M6138 lave les sols avec une grande efficacité. Il suffit de fixer une lingette de nettoyage Braava Jet® et le robot sélectionne automatiquement le mode de nettoyage. La cartographie intelligente Imprint® vous permet de contrôler quelles pièces doivent être lavées et à quel moment. De plus, vous pouvez indiquer à votre robot de rester à l’écart de certains endroits avec les zones à ignorer personnalisables. Cet objet connecté est très simple d’utilisation. Vous pouvez recourir à l’application iRobot Home ou votre assistant vocal Google ou Alexa pour demander au Braava Jet de laver.

Robot laveur iRobot Braava Jet M6138 – 599 €.

Disponible en grande distribution