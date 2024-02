Sens unique, Voies lyonnaises ... A Lyon, le quartier de Vaise sera transformé

D'ici à 2025, le quartier de Vaise dans le 9e arrondissement de Lyon sera transformé pour accorder plus de place aux vélos.

En 2025, le quartier de Valmy dans le 9e arrondissement de Lyon sera transformé. La Métropole et la Ville de Lyon souhaitent en effet apaiser un secteur très fréquenté par les voitures et de fait, régulièrement embouteillé. Jusqu'au 11 mars, les habitants sont invités à participer à la concertation organisée pour le projet, avant que des études de conception ne soient réalisées à partir du mois de juin.

Trois Voies lyonnaises dans le quartier

D'envergure, ce projet de réaménagement concerne sept secteur, de la porte de Vaise à la place Valmy, sans toutefois que la rue Marietton ne soit impactée, ce que déplorent certains participants à la concertation. La Métropole de Lyon souhaite ainsi "améliorer la fiabilité et la qualité de desserte par les transports en commun", notamment les lignes C6 et C14, "améliorer le réseau structurant cyclable en aménageant les Voies lyonnaises 4 et 5" et sécuriser les cheminements piétons.

Les secteurs concernés par le réaménagement prévu. (@MétropoledeLyon)

Le plan de circulation du secteur sera considérablement modifié. La Métropole de Lyon souhaite ainsi créer deux couloirs bus-vélo sur la rue de Bourgogne entre la rue du 24 mars et la rue de la Corderie. Elle passerait en sens unique, tout comme la rue de la Corderie. L'objectif poursuivi par la collectivité est d'améliorer le temps de parcours des bus C6 et C14 et de sécuriser les trajets à vélo avec la Voie lyonnaise 4 sur la rue de Bourgogne, ainsi que la 5 sur les rues du Souvenir, du Bourbonnais, Berthet et Roquette.

La Métropole espère que ces modifications engendrent des reports "modaux et d'itinéraires" qui participeraient "de manière conjointe à une diminution globale des trafics motorisés en cœur de quartier".

Le nouveau plan de circulation proposé par la Métropole de Lyon pour Vaise. (@GrandLyon)

La Voie lyonnaise 4 ainsi qu'un trottoir reliant le sud de la Duchère et Champagne à la rue de Bourgogne seront créés. Cet axe cyclable sera inséré côté Est de la rue de Bourgogne (qui restera en double sens sur sa section située entre la rue Saint-Simon et la rue de la Gare), supprimant une bande de stationnement. Une voie de circulation sera ensuite supprimé sur la section de l'axe situé entre la rue de la Gare et la rue Claire, mais le double-sens maintenu. Enfin, un sens-unique sera mis en place sous forme de vélorue sur la section située entre la rue Claire et la place Valmy.

Réaménagement rue de Bourgogne à Vaise. (@Passagers des Villes/Métropole de Lyon)

Les rues du Souvenir et du Bourbonnais seront quant à elle transformées en vélorue, à double-sens pour la première et à sens-unique pour la seconde. Mise à sens-unique, la rue de la Corderie accueillera une Voie lyonnaise et sera végétalisée. Enfin, une piste cyclable bidirectionnelle sera également construite sur la rue Roquette, dont la bande de stationnement côté Nord sera supprimée.

Sur la place Valmy, une voie cyclable unidirectionnelle sera insérée à l'extérieur de l'anneau du giratoire, le reste des aménagements ne sera pas modifié. Le début des travaux est prévu pour début 2025.

