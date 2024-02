Près de Lyon, le pont de Couzon-au-Mont-d’Or fermé trois jours

Afin de permettre l’installation de nouveaux portiques aux entrées du pont de Couzon-au-Mont-d’Or, l’ouvrage est fermé du 19 au 21 février.

Installés en septembre 2021 afin de restreindre l’accès des poids lourds au pont de Couzon-au-Mont-d’Or, les portiques de 2,5 mètres situés aux entrées de l’ouvrage vont être changés. À compter de ce lundi 19 février et jusqu’au 21 février, le pont restera donc fermé afin de permettre aux services de la métropole de Lyon d’installer des portiques plus petits, d’une hauteur de 2 mètres "pour prévenir l'intrusion des véhicules hors gabarit sur le pont", indique la collectivité. L'accès sera néanmoins maintenu pour les vélos et les piétons.

Malgré l’installation des précédents portiques, de nombreux véhicules hors gabarit essayaient encore de forcer l’accès, percutant au passage la barre supérieure des portiques.