Sécurité : 144 policiers nationaux de plus dans la Métropole de Lyon en 2021

(Photo by Damien MEYER / AFP)

144 effectifs de Police nationale supplémentaires seront affectés en 2021 à la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône (DDSP) du Rhône.

Dans les détails, 135 policiers nationaux supplémentaires seront affectés pour la circonscription de sécurité publique de Lyon (Bron, Caluire-et-Cuire, Chassieu, Décines, Ecully, Feyzin, La Mulatière, Lyon, Meyzieu, Oullins, Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape, Saint-Fons, Sainte-Foy-Les-Lyon, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Villeurbanne) et 9 pour la circonscription de sécurité publique de Givors (Givors et Grigny).

"Ces créations de postes supplémentaires seront évidemment décorrélées des arrivées/départs (mutations/retraites...) de fonctionnaires, inhérentes à la vie de chaque service. Il s’agit donc bien d’une création nette", précise la Préfecture du Rhône.

Depuis janvier 2021, deux nouveaux quartiers de la Métropole de Lyon, à Rillieux-la-Pape et à Vaulx-en-Velin, ont été placés en Quartiers de Reconquête Républicaine (QRR). Ils vont se voir attribuer 10 et 25 policiers nationaux supplémentaires.