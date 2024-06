Sécheresses : Un coup dur pour les poissons de l’Yzeron

Les récentes pêches d’inventaire montrent que les populations de poissons dans le bassin de l’Yzeron ont été gravement affectées par les sécheresses successives des dernières années. La fédération de pêche, mandatée par le Sagyrc, a constaté une réduction significative du volume et de la diversité des espèces, particulièrement dans l’Yzeron et le Charbonnières, à l'est de Lyon.

Cependant, grâce aux aménagements réalisés par le Sagyrc, certaines espèces, comme la truite fario, ont pu survivre en rejoignant des zones refuges moins touchées par la sécheresse.

La méthode de pêche électrique, utilisée pour ces inventaires, permet de mesurer la biomasse des cours d’eau sans nuire aux poissons, qui sont remis à l’eau après comptage. Ces efforts de conservation montrent des résultats prometteurs, mais la vigilance reste de mise face aux défis climatiques futurs.