Législatives : Renaissance et le RN grimpent dans les sondages

Un nouveau sondage Ifop a été dévoilé concernant les pronostics de victoire des Français aux législatives Le RN reste le grand favori.

À huit jours du premier tour des élections législatives, un nouveau sondage Ifop a été dévoilé concernant les souhaits et pronostics de victoire des Français. L'enquête a été menée le 18 et 19 juin dernier sur 1500 personnes, et la plus forte progression est pour le parti d'Emmanuel Macron qui compte désormais 22% d'avis favorables (contre 18% la semaine dernière). Les Républicains, dans la tourmente depuis quelques jours, chutent et perdent 4%.

Le Rassemblement National reste le favori des électeurs et gagne 2%, portant son score à 38% dans les sondages. Le Nouveau Front Populaire stagne depuis le 10 juin dernier et ne gagne pas de points (29%).

Les Français voient le RN remporter les législatives mais...

Dans cette étude de l'Ifop, les Français estiment que le Rassemblement National est capable de remporter les élections législatives. Le parti de Jordan Bardella est très largement favori, avec 57% de chances de victoire selon les interrogés, mais perd 3 points en une semaine. Le Nouveau Front Populaire regagne 8 points dans les sondages et c'est aujourd'hui presque 23% des sondés qui pensent l'union des gauches pouvoir remporter ces élections. La majorité présidentielle n'a pas convaincu et reste bloquer à 15%.