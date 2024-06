Deux adjointes de la Ville de Lyon "emmerdent le Front national" et Bardella publiquement

Une vidéo vue plus de 200 000 fois sur X montre l'adjointe aux Solidarités de la Ville de Lyon, candidate (PS/ Front populaire) aux législatives et Stéphanie Léger, à l'Education, entonner le le slogan de la rue très en vogue depuis la victoire du RN aux élections européennes.

"La jeunesse emmerde le Front national". Lors d'un tractage dans le quartier Mermoz (8e arrondissement), l'adjointe aux Solidarités et à l'inclusion sociale de la Ville de Lyon, Sandrine Runel, candidate PS/Front populaire aux élections législatives dans la 4e circonscription du Rhône, a été filmé, tout sourire, en train de scander la phrase entonnée sur scène par le groupe Bérurier Noir, fer de lance du punk rock dans les années 1980. Un slogan qui fleurit dans les manifestations et sur les réseaux sociaux, à l'heure où 25% des 18-25 ont voté Rassemblement national aux dernières élections européennes.

Une autre adjointe de la Ville de Lyon, à l'Education, Stéphanie Léger a, quant à elle, été filmée, tout sourire également, sur le même registre. "On fait quoi à Bardella ? On fait quoi à Bardella ?" hurle la personne qui filme. Et l'adjointe à la tête de l'une des plus importantes délégations de la Ville de répondre, rieuse et le poing levé : "On l'emmerde !".

La vidéo a été publiée par le site proche de l'extrême droite Fdesouche.

