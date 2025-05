Travaux sur l'A7 au sud de Lyon : la circulation de nouveau coupée ce weekend

Le viaduc de Pierre-Bénite sera de nouveau fermé à la circulation pour ce weekend de l'ascension, pour permettre des travaux sur l'autoroute A7.

Nouvelle galère en perspective pour les automobilistes lyonnais ? Depuis ce mercredi 28 mai au soir et jusqu'au dimanche 1er juin, l'autoroute A7 sera fermée à la circulation dans le sens Marseille-Lyon, entre Pierre Bénite et Saint-Fons. Après deux premières fermetures début mai, qui avaient engendré des bouchons conséquents dans le secteur, cette nouvelle fermeture pourrait rendre la circulation difficile dans la métropole de Lyon.

Les travaux sur le pont autoroutier entre Oullins Pierre-Bénite et Saint-Fons ont débuté en janvier 2025. Ce chantier a pour but de moderniser le réseau autoroutier de la zone, avec une rénovation complète de l’étanchéité, des joints de chaussée et du revêtement, ainsi que des travaux de renforcement de la structure du viaduc.

Afin de contourner la portion fermée, la préfecture de Région Auvergne-Rhône-Alpes conseille aux usagers d’emprunter la Rocade Est, l’A46, la D383, le Boulevard Périphérique Nord (BPNL), la D383, l’A42 ainsi que l’A46.

A noter qu'une quatrième coupure totale de l'autoroute A7 est prévue du vendredi 6 juin à 21h au lundi 9 juin à midi.

Lire aussi :