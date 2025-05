Deux suspects arrêtés à Lyon, soupçonnés d'arnaques à l'irlandaise

Deux Irlandais domiciliés à Londres, ont été arrêtés à Lyon et sont soupçonnés de huit escroqueries et tentatives ces dernières semaines.

C'est une arnaque, dite à l'Irlandaise, qui est bien connu des services de police. Une personne vous aborde dans la rue et se fait passer pour un touriste anglophone victime d'un vol. Il vous demande de lui retirer de l'argent en échange d'un virement... qui n'arrivera jamais sur votre compte.

Un scénario qui ces derniers mois a fait de nombreuses victimes à Lyon. Selon nos confrères du Progrès, deux suspects ont été arrêtés en flagrant délit ce dimanche 25 mai. Les policiers les ont repéré dans le 3e arrondissement en train d'arrêter des passants en leur demandant en anglais de retirer pour eux des espèces.

Après les avoir suivi jusqu'en Presqu'île, les policiers assistent en direct à une arnaque sur deux jeunes femmes rencontrées place Bellecour. Les deux suspects parviennent à convaincre l'une d'elle de leur retirer une grosse somme d'argent. Les deux jeunes hommes ont finalement été interpellés quelques minutes plus tard.

Ils se trouvaient en possession de 500 euros en liquide et 4550 euros a ensuite été retrouvé dans leur véhicule immatriculé en Irlande. Des jeux de plaques d'immatriculation étrangère et une carte d'hotel a également été retrouvé dans le véhicule. Les deux Irlandais, âgés de 22 et 24 ans, ont été placés en garde à vue et ont été présentés ce mercredi au parquet de Lyon en vue d'une comparution immédiate.