Hier soir a eu lieu la remise de l'annuelle "raie d'honneur 2024" au restaurant La Meunière. Cette année, c'est le café Lobut, situé à Villeurbanne qui s'est vu récompensé du "diplôme de la Raie".

Chaque année, "l'Ordre de la raie" récompense un restaurateur, lui décernant la "raie d'honneur". Cette année c'est le café Lobut à Villeurbanne qui a remporté le challenge.

Grands gagnants, parmi cinq restaurateurs mis en compétition, Sandrine et Cyril Hut ont été « enchantés par le challenge et le fait de l'avoir relevé dans leur bouchon et avec toute leur équipe".

Au menu, "acras de raie" pour la mise en bouche, "aspic de raie" en entrée, et "quenelle de raie sauce cresson" en guise de plat. "Nous avions à coeur de rechercher des idées inspirées de recettes classiques et lyonnaises" a expliqué Sandrine Hut, après la remise du diplôme.

"L'Ordre de la raie"

Fondée en 1979, par des amis habitués à se réunir pour manger de la raie, cet "ordre de la raie" intégré au folklore lyonnais, est l'une des nombreuses confréries gastronomique présentes à Lyon, avec "Les mâchonneuses", "les francs-mâchons", ou encore "Les cardons".

Depuis le début de l'association, les membres se déplacent chaque année dans cinq établissements de la région lyonnaise, leur demandant de "laisser parler leur imagination" à travers un menu imaginé autour du poisson.

De la raie à Lyon ?

Si cela peut sembler particulier pour une ville comme Lyon, de posséder un "ordre de la raie", poisson d'océan ou de mer plutôt que de Rhône, le fait de manger de la raie vient de l'emplacement de notre ville, située au carrefour du transport d'approvisionnement de poissons.

Longtemps cuisinée "à la grenobloise", avec une forte sauce permettant de camoufler le goût prononcé du poisson, la raie désormais plus fraîche , peut être cuisinée sous toutes ses formes, permettant ainsi aux restaurateurs de laisser leur imagination parler.