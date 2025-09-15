Saône-et-Loire : ce dispositif d'urgence activé pour un exercice

Le mardi 16 septembre, la préfecture de Saône-et-Loire activera le dispositif FR-Alert dans le cadre d’un exercice simulant un phénomène météorologique violent.

Un exercice de gestion de crise est organisé mardi 16 septembre en Saône-et-Loire, en lien avec les services de secours, les associations de sécurité civile et plusieurs communes. Il simulera une alerte liée à un épisode météorologique violent et donnera lieu à l’activation du dispositif FR-Alert.

Tous les habitants du département, ainsi que ceux des zones limitrophes (Ain, Allier, Côte-d’Or, Jura, Loire, Nièvre et Rhône), recevront en fin d’après-midi un message d’alerte sur leur téléphone portable, à condition d’être connectés en 4G ou 5G. Le message précisera qu’il s’agit uniquement d’un exercice.

FR-Alert, qui ne nécessite aucune application, a déjà été testé deux fois dans le département : en septembre 2023 à Gueugnon et en mai 2024 à Mercurey. C’est la première fois qu’il sera déclenché sur l’ensemble de la Saône-et-Loire.