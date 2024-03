Saluts nazis lors d'OM-OL : l'incitation à la haine raciale écartée par le tribunal

Les deux supporters lyonnais écopent d'une peine de prison ferme avec bracelet électronique pour avoir exhibé le drapeau d'un groupe d'extrême droite. Ils en revanche été relaxés quant aux saluts nazis effectués.

Le jugement des lyonnais Guillaume P. et Eymeric R. se tenait ce mardi 12 mars à Marseille. Ils étaient poursuivis pour des débordements lors du match entre l'OL et l'OM du 29 octobre dernier. Le tribunal correctionnel les a ainsi condamnés à quatre et six mois de prison aménagée pour "introduction ou port dans une enceinte sportive d'objet incitant à la haine ou à la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie la nation, la race ou la religion".

Les supporters interdits de stade

Pour rappel, les deux supporters avaient exhibé le drapeau du groupuscule d'extrême-droite Mezza Lyon lors de la rencontre. D'autant plus que des témoins les accusaient d'avoir imité des cris de singe, bien qu'ils l'aient nié. Des vidéos sur lesquels on le voit effectuer ces gestes ont été relayées sur les réseaux sociaux. Le tribunal les a toutefois relaxé quant aux saluts nazis qu'ils avaient mimés pendant la rencontre sportive pour lesquels ils étaient poursuivis sur le motif de "provocation publique à la haine en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion". Le tribunal a estimé que l'infraction était "insuffisamment caractérisée".

Un homme cagoulé dans le parcage de l'OL effectue un salut nazi. (@DR)

En plus de la prison aménagée, les jeunes hommes ont désormais interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive. En complément, le juge leur demande de verser 500 euros de dommages-intérêts à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), SOS Racisme et Sportitude. Un euro symbolique sera aussi versé aux deux clubs et à la Ligue de football professionnel (LFP).

