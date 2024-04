Le restaurant Lyon Tandoori, situé dans le 8e arrondissement, a été fermé en urgence par les services de la préfecture du Rhône.

Les contrôles se poursuivent et les fermetures s'accumulent à Lyon et dans la métropole. Ce lundi 22 avril, c'est au tour du restaurant Lyon Tandoori, situé dans le 8e arrondissement, au 63 avenue Francis de Pressensé, de s'être vu notifier sa fermeture administrative pour "des manquements graves aux règles d'hygiène".

Le groupe Lyon Tandoori possède également un restaurant dans le 1er arrondissement de Lyon, au 130 montée de la Grande-Côte. Le restaurant du 8e arrondissement propose "une cuisine surprenante qui puise sa richesse dans les terres indiennes."

Présence de blattes

Le contrôle réalisé par deux agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations du Rhône (DDPP) a notamment révélé la présence de blattes dans les locaux de l'établissement, ou encore la "vétusté des locaux de préparation, de stockage et des équipements". Les services de l'Etat ont également relevé "les mauvaises conditions de stockage et de conservation des matières premières et des denrées travaillées".

Face à ce constat, la DDPP estime que, dans ces conditions, "la poursuite de l'activité constitue une menace importante pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d'intoxication".

Un grand ménage si le restaurant veut pouvoir rouvrir

Pour pouvoir rouvrir, le restaurant devra faire une série de mesures correctives, au nombre de 40 sur l'arrêté préfectoral. Lyon Tandoori devra notamment "cesser l'approvisionnement en viande hachée de bœuf auprès d'un établissement non agréé pour la vente de ce type de produit", "cesser la conservation de denrées réfrigérées à températures ambiante" ou encore "remettre en état et rendre aptes au nettoyage tous les revêtements des locaux" du restaurant.

