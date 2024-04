Depuis trois semaines, quinze départs de feu se sont déclarés au sein de la résidence Lagrange dans le 7e arrondissement de Lyon. Inquiets, les habitants pensent qu’il s’agit d’un pyromane.

Les habitants de la résidence Lagrange dans le 7e arrondissement de Lyon vivent dans la peur depuis trois semaines. D’après une information de nos confrères de BFM Lyon, pas moins d’une quinzaine de feux s’est déclarée dans cet immeuble, notamment devant les portes et fenêtres de plusieurs résidents, mais également dans un local à poubelle situé en sous-sol. Si jusqu’alors les feux ont pu être stoppés à temps par les habitants, deux ont tout de même nécessité l’intervention des pompiers.

Plusieurs plaintes déposées

"Je ne suis pas quelqu'un qui a peur, mais inconsciemment, en étant au rez-de-chaussée, on se réveille la nuit au moindre bruit... On respire pour voir si cela ne sent pas la fumée. Hélas, chez moi, cela sent toujours depuis le feu", confie Mohamed à nos confrères, visé à sept reprises par ces feux. Face à cette situation inquiétante, les habitants se serrent les coudes et organisent des rondes pour enfin trouver le responsable qu’ils soupçonnent être un pyromane.

Alerté par les habitants, le bailleur de la résidence Lagrange a depuis mobilisé "cinq vigiles pour surveiller le bâtiment en continu", rapportent toujours nos confrères. Plusieurs plaintes ont été déposées.