Sale temps dans la région : avalanches, crues ou vent violent dans votre département ce samedi ?

Presque tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune ce samedi 23 janvier. Météo France annonce de la neige, du verglas, des avalanches, des crues ou encore des vents violents...

La majeure partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes est en vigilance jaune ce samedi 23 janvier pour des risques de fortes intempéries... Neige, verglas, vent violent ou encore crues, presque aucun département n'est épargné.

Seul le centre de la région semble pour le moment échapper aux chutes de neige. Aux extrémités est et ouest, Météo France met en garde contre la neige et le verglas. La Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, l'Ain, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont concernés. Du côté des Alpes, on craint également les avalanches. Dans la plaine, ce sont les crues qu'on redoute.

Tous les départements - à l'exception de l'Ardèche et de la Drôme - sont classés en vigilance jaune pour le même vent violent qui souffle sur Lyon depuis quelques jours. Les fortes rafales pourront atteindre jusqu'à 60 km/h cet après-midi sur la capitale des Gaules. Le vent devrait retomber progressivement dans la nuit pour laisser la place à quelques éclaircies dès demain matin.