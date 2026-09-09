Les corps de deux Lyonnais retrouvés sans vie au lac d’Annecy

Deux jeunes hommes originaires de la région lyonnaise se sont noyés dans les eaux du lac d’Annecy, en Savoie.

Les dramatiques découvertes se sont produites à une semaine d'intervalle au même endroit. Deux corps d’hommes originaires de la région lyonnaise ont été repêché sans vie dans les eaux du lac d’Annecy, en Savoie.

Dans un premier temps, un étudiant de 25, Camerounais résidant à Lyon, avait été retrouvé inerte aux abords de la plage de la Brune, à Veyrier-du-Lac, le samedi 29 août. Une cagnotte a été lancée par des proches afin de rapatrier le corps de ce jeune au Cameroun, son pays natal.

Puis, ce dimanche 6 septembre, le corps sans vie d’un autre jeune homme de 20 ans a été mis hors de l’eau, au niveau de cette même plage. La victime était immergée à une dizaine de mètres de profondeur et n’a pu être réanimée par les secours.

Selon les informations de nos confrères du Dauphiné Libéré, la gendarmerie a ouvert deux enquêtes. Reste à savoir si ces deux noyades ont un lien.

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