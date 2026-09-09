Lyon-Turin : un sérieux incendie dans le tunnel provoque l’évacuation de 79 salariés

Un incendie s’est déclaré lundi 7 septembre dans une galerie d’accès du tunnel Lyon-Turin, causant l’évacuation des 79 salariés présents sur le chantier.

Ce lundi 7 septembre, vers 14h, un incendie s’est déclaré dans une galerie d’accès du tunnel Lyon-Turin, située à environ 1 800 mètres sous terre, sur le site de Saint-Martin-la-Porte, en Savoie. 79 salariés travaillaient sur ce chantier au même moment.

Une cinquantaine de pompiers mobilisés

Une cinquantaine de sapeurs-pompiers et une vingtaine d’engins ont été mobilisés. "Leur intervention s’est organisée autour de deux volets simultanés : la maîtrise et l’extinction de l’incendie d’une part, et la protection et évacuation des salariés d’autre part", précise la préfecture. Le feu a été maîtrisé vers 16h. À 17h30, l’ensemble des salariés avait pu être évacué.

Tous ont été examinés par les équipes du Samu. Une personne a été incommodée par les fumées. Les opérations se sont poursuivies après l’extinction du feu pour procéder au pompage des eaux utilisées pour éteindre l’incendie. La préfète de la Savoie, Vanina Nicoli, a salué "l’engagement et le professionnalisme des sapeurs-pompiers", ainsi que la mobilisation et la coordination des différents services intervenus sur le chantier.

À ce stade, l’origine de cet impressionnant feu reste inconnue. Le site a été placé sous surveillance renforcée.

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