Isère : pour les 100 ans de Paul Bocuse, Vienne transforme son cœur historique restaurant gastronomique

Le 24 septembre, Vienne (Isère) transformera son cœur historique en grand restaurant à ciel ouvert pour célébrer les 100 ans de Paul Bocuse.

Vienne rend hommage à Paul Bocuse. Ce sont pas moins de 350 convives qui sont attendus le 24 septembre au pied du Temps d’Auguste et de Lilie, à Vienne (Isère), pour Le Temple des Chefs, un déjeuner gastronomique imaginé en hommage au célèbre chef lyonnais Paul Bocuse, dont on célèbre les 100 ans cette année.

Pour l’occasion, des chefs étoilés, vignerons, producteurs, artisans du goût et élèves hôteliers se réuniront autour d’une même ambition : "célébrer l’héritage de Fernand Point, chef visionnaire de La Pyramide et l’une des grandes figures fondatrices de la gastronomie française moderne et de son apprenti dans les années 1950 : Paul Bocuse", promettent les organisateurs dans leur communiqué. La Maison Paul Bocuse est également partenaire de l’événement.

Un menu accord mets et vins (de Condrieu, de Côte-Rôtie et de Vienne-Seyssuel), jusqu’ici gardé secret, donnera à voir "toute l’excellence et le savoir-faire d’un territoire." Le rendez-vous est donné à 11 h 30.

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Une expérience unique

Pour offrir une expérience unique, les convives auront aussi une vue directe sur les chefs en action, de la préparation, au dressage en passant par la finition des assiettes, tandis qu’une soixantaine d’élèves de trois lycées hôteliers isérois assureront le service à l’assiette dans un ballet réglé selon les codes des grandes tables. En parallèle, un sculpteur sur glace réalisera en direct une création en hommage à Paul Bocuse.

Le tout sera accompagné par les compositions d’un groupe de jazz présent pour l’occasion, "comme un clin d’œil au piano et aux cuivres qu’ils ont en commun avec les chefs", peut-on encore lire.

L’événement ne serait enfin pas possible sans l’investissement des chefs du territoire, comme Patrick Henriroux, chef deux étoiles de La Pyramide, Philippe Girardon, chef étoilé et Meilleur Ouvrier de France du Domaine de Clairefontaine ou encore Bruno Ray, chef propriétaire du restaurant L’Estancot (Vienne).

"Cette mobilisation collective fait directement écho à l’histoire de Fernand Point et de Paul Bocuse. Plus de 70 ans après, Le Temple des Chefs entend faire vivre cette chaîne de transmission en réunissant les grandes signatures gastronomiques du territoire et la jeune génération appelée à prendre leur relais", conclut le communiqué.

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