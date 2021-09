Run In Lyon : découvrez le parcours !

Dimanche 3 octobre se déroule la 11ème édition du Run In Lyon, grande course à pied organisée dans toute la ville. Découvrez les différents parcours.

A vos baskets, prêt, partez ! Après son annulation en 2020 liée au Covid, le Run In Lyon reprend ses droits entre Rhône et Saône dimanche 3 octobre. Les amoureux de la course à pied pourront venir se défier sur l'un des trois formats de cette édition : le 10km, le semi-marathon et le marathon. Les inscriptions sur internet sont encore ouvertes jusqu'à jeudi tandis qu'un pass sanitaire valide est nécessaire pour participer à l'événement. Cette édition 2021 devrait réunir "entre 16 000 et 20 000 participants" selon l'organisateur Michel Pakloglou qui répondait à nos confrères du Progrès.

Le 10 km

La plus courte mais aussi la plus historique du Run In Lyon. Le départ se fera au Palais de Justice du Vieux-Lyon. Il faudra longer les quais de Saône avant de traverser le pont Robert Schuman. Les coureurs emprunteront le Tunnel de la Croix-Rousse par le "tube modes-doux" réservé aux participants dimanche. Ensuite, ils passeront le pont De Lattre De Tassigny et atteindront les 7km. Dans un ultime effort, ils reviendront sur la presqu'île, qu'ils parcourront par la rue de la République avant de terminer Place Bellecour.

Le semi-marathon

Distance avec plus de challenge sportif, de nombreux lyonnais voudront se heurter aux 21 km du "semi". Avec un parcours sensiblement identique au 10 km, il faudra courir jusqu'au Pont Paul Bocuse au niveau de Collonges-au-Mont-d'Or, puis revenir à Lyon pour arriver à bout du semi-marathon. A la clef : pas le Bocuse d'Or mais une grande satisfaction personnelle.

Le marathon

Run In Lyon offre encore cette année l'occasion aux amateurs et professionnels de se défier dans l'épreuve la plus mythique de la course à pied. 42,195 km d'efforts pour arriver à bout de la boucle... et de soi-même. Au programme : même départ et même arrivée que ses deux petites sœurs. Cependant, les marathoniens devront passer par le pont Paul Bocuse (comme le semi-marathon) et feront un détour jusqu'au parc de la Feyssine, derrière la Cité Internationale. Ensuite, une arrivée triomphale (ou en rampant, selon) attendra les participants à la place Bellecour.