Taux du livret A, stationnement payant... Ce qui change pour les Lyonnais à partir du 1er août

Malgré la période estivale, le passage du mois de juillet à août occasionnera quelques changements dans le quotidien des Lyonnais. Voici ce qu'il faut savoir.

Baisse des taux des livrets d'épargne

Dès ce 1er août, le taux du livret A va connaître une baisse à 1,7 % contre 2,4 % jusqu'alors, en raison du niveau d'inflation contenu au premier semestre. C'est le deuxième repli de l'année après celui du 1er février, et le plus important depuis 2009. Une baisse s'appliquera également au taux du livret d'épargne populaire (LEP), passant de 3,5 % à 2,7 %.

Les réfractaires au compteur Linky pénalisés

Pour les Lyonnais qui ne possèderaient pas encore de compteurs Linky, attention ! À compter de ce vendredi, les usagers refusant son installation devront payer des frais supplémentaires à hauteur de 6,48 € tous les deux mois (soit 38,88 € par an) pour la gestion spécifique de leur ancien capteur. Des frais additionnels de 4,14 € tous les deux mois seront demandés si ces usagers ne transmettent par leur index de consommation au moins une fois par an.

Fiscalité sur l'abonnement énergétique

Une hausse de la TVA sur les abonnements énergétiques entrera en vigueur ce vendredi : de 5,5 % à 20 %. Exigée par l'union européenne pour harmoniser le taux de TVA sur l'ensemble de la facture, cette augmentation représente en moyenne 10 euros supplémentaires annuels par foyer.

En revanche, le prix du kWh d’électricité va légèrement reculer (environ -2 à -3 %). Tout comme celui de l’ex-Ticfe, une une taxe prélevée sur la consommation de gaz ou d'électrique, qui va connaître une baisse. Ces changements devraient plutôt bénéficier aux grands foyers et/ou gros consommateurs.

Derniers remboursements d'impôts

Ce vendredi 1er août sera également la date butoir pour les remboursements fiscaux. Autrement dit, si vous avez payé plus d'impôts qu'il n'aurait fallu, un virement automatique vous sera versé.

Versement des allocations de rentrée

Elles aussi sont attendues au mois d'août : les allocations de rentrée scolaire. Ces dernières concernent plus de trois millions de familles françaises. Un premier versement sera réalisé dès le 5 août aux foyers vivant de Mayotte et de la Réunion, puis à partir du 19 août en France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane et Martinique.

À Lyon, stationner en août reste payant

Enfin, une mesure purement spécifique aux Lyonnais ou habitants des alentours. Contrairement aux années passées, le stationnement ne sera pas gratuit au cours du mois d'août. Il faudra donc bien s'acquitter de sa place de parking lorsque celle-ci est habituellement payante. Cet (ancien) avantage reste valable les dimanches et le 15 août.