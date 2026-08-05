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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un mercredi ensoleillé et plutôt chaud à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un mercredi plutôt chaud et ensoleillé qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 5 août 2026.

    Pour poursuivre cette première semaine du mois d'août, le temps s'annonce estival à Lyon. Ce mercredi 5 août, l'instabilité de la veille s'estompera avec un soleil généreux et de fortes chaleurs dans l'après-midi.

    S'il fait déjà 21 degrés ce mercredi matin le mercure atteindra les 33 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 5 à 6 degrés au dessus des normales de saison qi devrait se maintenir jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.

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