Un mercredi ensoleillé et plutôt chaud à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus

C'est un mercredi plutôt chaud et ensoleillé qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 5 août 2026.

Pour poursuivre cette première semaine du mois d'août, le temps s'annonce estival à Lyon. Ce mercredi 5 août, l'instabilité de la veille s'estompera avec un soleil généreux et de fortes chaleurs dans l'après-midi.

S'il fait déjà 21 degrés ce mercredi matin le mercure atteindra les 33 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 5 à 6 degrés au dessus des normales de saison qi devrait se maintenir jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.