Loin du compte, l'OL rate ses débuts et voit la Ligue des champions s'éloigner

Corentin Tolisso avec le maillot de l’Olympique Lyonnais lors des matchs de préparation à la saison 2026/2027. (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Lyon a été battu logiquement 2 à 1 mercredi sur le terrain du Sparta Prague en match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, et devra faire beaucoup plus au retour à domicile pour espérer se qualifier pour les barrages.

La seconde manche se disputera le 11 août au Groupama stadium (21h). Le club qualifié de cette confrontation affrontera la formation turque de Fenerbahçe Istanbul ou l'équipe autrichienne de Sturm Graz. C'est la première fois en sept confrontations entre les deux clubs (cinq victoires, un nul) que les Tchèques du Sparta parviennent à battre l'Olympique lyonnais pour une victoire méritée.

Alors que les Pragois avait eu l'occasion de mener au score, l'OL a été chanceux de prendre l'avantage sur un but inscrit contre son camp par Martin Suchomel sous la pression de Corentin Tolisso à la réception d'un centre délivré de l'aile droite par le Brésilien Abner Vinicius (45).

L'OL dominé de bout en bout

Juste avant le but lyonnais, le Sparta a raté une occasion incroyable à quelques mètres de la cage. Dans une position très favorable, l'Equatorien John Mercado a envoyé le ballon dans la tribune sur un bon centre délivré de l'aile gauche par Braut Brunes (44).

Deux buts été refusés à Brunes (20) et à Josimar Alcocer (56) pour hors-jeu, puis le match a basculé en sept minutes après l'heure de jeu: Prague a marqué, Tolisso a manqué un pénalty pour Lyon, et le Sparta a pris l'avantage! Après avoir sorti une belle parade sur une reprise de la tête d'Asger Sorensen (62), le portier slovaque de Lyon s'est incliné sur un tir de Matej Rynes (1-1, 63).

Tolisso rate deux fois le coche

L'OL a eu une chance de reprendre l'avantage à la 65e minute mais Tolisso a manqué le penalty accordé pour une faute sur Openda avant que l'équipe tchèque n'inscrive un deuxième but sur une reprise de la tête de Mercado sur un centre de la gauche de Rynes (2-1, 69).

Après les doutes nés de la déroute face au Betis Séville pour son dernier match amical, l'OL, privé de plusieurs joueurs blessés ou suspendus, s'est montré particulièrement prudent, voire craintif, aligné en configuration très défensive avec le seul Loïs Openda en pointe.

Celui-ci a notamment été dangereux sur un tir détourné par le gardien Jakub Surovcik (41) mais dans l'ensemble, Lyon a été assez inoffensif malgré les entrées simultanées de Malick Fofana et Ernest Nuamah (76). Après la mi-temps, Tolisso a poussé le gardien à la parade à la réception d'un centre adressé de l'aile droite par Ainsley Maitland-Niles (52), une action qui aurait pu permettre aux Lyonnais de mener 2-0.