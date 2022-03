L'album "Lyonnaises d’exceptions" de Lyon Capitale retrace la vie de plusieurs figures lyonnaises qui ont marqué l'histoire de la ville au fil des siècles. Ludivine Stock, l'une des autrices, sera en dédicace au salon du livre de Villefranche-sur-Saône, "La Vague des livres", ce week-end.

La BD "Lyonnaises d'exceptions" revisite la vie de sept Lyonnaises célèbres : Louise Labé, Juliette Récamier, Lucie Aubrac, Jeanne Bardey, Eugénie Niboyet, Sainte-Blandine et la mère Brazier, la plus célèbre des "mères" lyonnaises. Une BD 100% féminine de Lyon Capitale, réalisée par les autrices et auteurs lyonnais Marie Avril, Anaïs Depommier, Arthur du Coteau, Jean Dytar, Aude Mermilliod & Louise Dupraz, Yan Le Pon et Ludivine Stock, et les textes historiques par Nadège Druzkowski.

Ce samedi 12 et ce dimanche 13 mars Ludivine Stock sera en dédicace à Villefranche-sur-Saône à l’occasion du salon du livre "La Vague des livres".