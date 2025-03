En février dernier, deux individus ont échappé de justesse à un train alors qu'ils traversaient le passage à niveau 34 situé sur la ligne du Coteau à St-Germain-au-Mont-d'Or.

Le 27 février dernier, un homme et sa fille ont échappés de justesse à un train entre Quincieux et Chasselay dans le Rhône. Survenu vers 16h30, l'incident n'a causé aucun blessé mais a laissé des traumatismes aux deux individus. Ceux-ci ont décidé de témoigner auprès du Progrès afin de prévenir sur le dysfonctionnement du passage à niveau 34, situé sur la ligne du Coteau à St-Germain-au-Mont-d'Or.

Les faits remontent donc à février alors qu'un retraité et sa fille circulent aux abords du passage à niveau. Un train passe, les barrières du passage à niveau s'ouvrent et une voiture traverse les rails. Les barrières étant levées et le train passé, la jeune fille s'engage. Les barrières se referment alors sur son capot. Pris de panique, les deux individus témoignent auprès de nos confrères qu'ils décident de reculer. Quelle surprise alors pour la conductrice de voir un second train arriver par la droite. Traumatisés, la conductrice et le passager poursuivent leur route mais demande des explications à la SNCF.

En réponse, la SNCF a précisé à nos confrères du Progrès qu'une surveillance de passage à niveau avait été mise en place. Celle-ci a également avancé la possibilité que la conductrice n'ait pas remarqué le signal sonore, indiquant qu'un autre train arrivait.

