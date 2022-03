Rhône : le vice-champion du monde des écaillers est Lyonnais

Déjà sacré Écaille d'Or lors du Sirha 2021 et 2019, le Lyonnais Thibert Rival est devenu vice-vainqueur de la Coupe du monde des Écaillers lundi 28 mars à Nice. Une profession méconnue du grand public qui consiste notamment à préparer des plateaux de fruits de mer comme des œuvres d'art.

Il est inconnu du grand public. Son métier ne l'est pas beaucoup plus. Pourtant, Thibert Rival est (presque) le meilleur dans son domaine. Lundi 28 mars, le Lyonnais de 29 ans devient vice-champion du monde des écaillers. Une profession surtout connue pour la capacité de l'écailler à ouvrir des huîtres vite et bien.

Cependant, lundi 28 mars à Nice, lors de la 6e édition de la Coupe du monde des Écaillers, les jurés des championnats du monde des Écaillers ne jugeaient pas seulement la technique parfaite de Thibert Rival à ouvrir les fruits de mer. La confection du plateau - monté comme une œuvre d'art - était également scrupuleusement appréciée. Et celui de Thibert Rival a terminé à la deuxième place, juste derrière le Suisse Tiago Jesus. De la technique précise d'ouverture, à la rapidité en passant par l'esthétique, la place de dauphin de champion du monde semble donc être une bonne prise pour l'écailler de 29 ans.

Ouverture prochaine d'une boutique

"J'aurai aimé ramener la première place à notre pays pour ma seule et unique participation à cet évènement, mais la Suisse représentée par mon ami Tiago JESUS à été meilleure", concède Thibert Rival qui se dit "très satisfait de cette seconde place". Celui qui devrait ouvrir sa boutique à Heyrieux à la limite du département du Rhône, le 15 avril prochain admet "une concurrence rude" mais "une immense fierté" d'avoir "porté notre pays sur le toit du monde".