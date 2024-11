Rhône : le département placé en vigilance orange "vents" ce lundi

Météo France a placé le département du Rhône, ainsi que la Loire et la Haute-Loire en vigilance orange "vent" ce lundi 25 novembre.

Le vent souffle fort sur le département du Rhône ce dimanche 24 novembre. Et les rafales vont s'amplifier au cours de la journée. Au point que Météo France a passé le département en alerte orange "vents" pour la journée de lundi. En cause ? La dépression Bert, qui s'est installée sur le pays dès samedi. Les départements voisins de la Loire (42) et de la Haute-Loire (43) sont également concernés par la vigilance orange.

"Les rafales touchent particulièrement les secteurs sud des départements 42 et 69 et notamment le Pilat, la vallée du Gier, le secteur Givors et les vallées où les rafales peuvent atteindre 100/110 km/h (voire même 120 km/h très localement)", a précisé Météo France dans son bulletin.

Le pic est attendu en fin de nuit et jusqu'à la mi journée du 25 novembre. L'épisode de vigilance orange commencera demain à 6h et devrait se terminer aux alentours de 16h, mais "une extension de la vigilance orange n'est pas exclue", précise Météo France.