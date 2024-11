De la douceur et beaucoup de vent : la météo à Lyon ce dimanche

Le vent souffle fort sur l'agglomération lyonnaise ce matin, qui se réveille sous les nuages mais avec des températures particulièrement douces pour la saison, qui grimperont jusqu'à 15°C au meilleur de la journée.

La journée de ce dimanche 24 novembre sera marquée par un fort vent du Sud à Lyon, avec des rafales qui pourront dépasser localement les 100 km/h. Ce vent permet le radoucissement des températures, qui ne cessent de grimper.

Le thermomètre n'est en effet pas descendu sous les 11°C cette nuit, et les températures pourraient atteindre les 15°C cet après-midi, soit 6°C de plus que les moyennes de saison, selon Météo Lyon. Le ciel sera principalement nuageux et se dégagera progressivement au cours de la journée. Le temps sera sec, la pluie n'est pas attendue.

Les fortes rafales de vent vont néanmoins atténuer cette sensation de douceur, et ce jusqu'à demain : le département du Rhône est d'ailleurs placé en vigilance orange "vents" à partir de demain, avec une météo qui va progressivement devenir tempétueuse.